sexta, 28 de novembro de 2025
Segurança

Grave acidente deixa motorista preso às ferragens na Washington Luís

28 Nov 2025 - 17h12Por Jéssica C.R.
Grave acidente deixa motorista preso às ferragens na Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um acidente grave mobilizou equipes de resgate na tarde desta sexta-feira, 28, na rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do km 243, sentido São Carlos–Ibaté, próximo à base da concessionária.

Segundo informações, o motorista de um Chevrolet Classic seguia pela rodovia quando perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro lateral, rodou na pista e acabou colidindo violentamente contra a traseira de um caminhão que estava estacionado no local. O condutor do caminhão relatou que havia parado para tomar caldo de cana quando percebeu o carro desgovernado.

Com o forte impacto, o motorista do Classic ficou preso nas ferragens, exigindo a atuação conjunta das equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros para o resgate. Após minucioso trabalho de desencarceramento, a vítima foi retirada do veículo.

As circunstâncias do acidente serão apuradas. A rodovia registrou lentidão durante o atendimento.

