Acidente deixa motociclista ferido no Castelo Branco

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Vítima foi socorrida pelo Samu - Crédito: Gabriel Henrique

Na tarde desta terça-feira (18), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um jovem ferido na Avenida Germano Fher Jr., no Castelo Branco.

De acordo com informações, o condutor do carro realizava uma conversão quando o motociclista, que tentava ultrapassagem, acabou colidindo na lateral do veículo e foi arremessado ao solo.

A vítima, um homem de 20 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.

Leia Também