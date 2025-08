Acidente deixa motociclista ferido em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (5), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado no cruzamento da Avenida Trabalhador São Carlense com a Avenida Francisco Pereira Lopes, em São Carlos.

Segundo o relato do motociclista, ele trafegava pela Avenida Francisco Pereira Lopes quando a condutora do automóvel, que seguia pela Avenida Trabalhador São Carlense, parou para que pedestres atravessassem a via. Ao observar o fluxo dos veículos e acreditar que poderia seguir, o motociclista avançou e acabou colidindo levemente com o carro, vindo a cair.

O homem, de 25 anos, estava acompanhado da esposa, que não se feriu. Ele sofreu uma lesão leve no tornozelo e foi socorrido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado à UPA do bairro Santa Felícia.

