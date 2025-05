Acidente deixa motoboy ferido no Centro

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto foi registrada nesta quarta-feira (9), na rua 9 de Julho, no centro de São Carlos. De acordo com testemunhas, o motoboy foi fechado pelo veículo, resultando em uma batida lateral. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo.

A vítima, um homem cuja identidade não foi revelada, sofreu uma possível fratura de clavícula e foi socorrida para a Santa Casa pelo Samu, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

