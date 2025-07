Acidente deixa idoso gravemente ferido no Santa Angelina

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Na noite deste sábado (5), um grave acidente foi registrado na avenida Doutor Gildeney Carreri, no bairro Santa Angelina, em São Carlos. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio e resultou em múltiplos feridos, entre eles um idoso atropelado que passava pela calçada no momento da batida.

Segundo apuração no local, o acidente ocorreu quando a condutora de um veículo, que seguia pela avenida no sentido bairro-centro, sinalizou e iniciou a conversão à direita para acessar a rua Aristides Vieira. No mesmo instante, um motociclista que vinha atrás, na mesma direção, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo violentamente contra o carro, sendo arremessado contra o muro de uma residência na esquina.

Com o impacto, tanto o carro quanto a moto atingiram o muro da casa. Um idoso que passava pela calçada no momento da colisão foi atropelado e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, inconsciente, com fratura de perna e bacia, sendo encaminhado em estado crítico para a Santa Casa de São Carlos.

O motociclista, que também sofreu uma fratura na perna, foi atendido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levado à mesma unidade hospitalar.

No veículo envolvido estavam três ocupantes: duas mulheres e uma criança do sexo masculino. Todos sofreram ferimentos leves devido ao impacto contra o muro e foram encaminhados à Santa Casa por uma viatura básica do SAMU, apenas por precaução.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

