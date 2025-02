Acidente deixa dois mortos na rodovia Washington Luís

Compartilhar no facebook

Crédito: Artesp

Duas pessoas morreram no final da tarde desta quarta-feira (12) após um acidente envolvendo uma moto e um carreta no km 169 da rodovia Washington Luís, na altura do município de Santa Gertrudes.

De acordo com informações da Artesp, a carreta seguia pela faixa da esquerda quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controle da direção. A carreta atingiu a traseira de uma motocicleta e, em seguida, chocou-se contra a defesa lateral da via antes de colidir com um pilar de sustentação da ponte de uma linha férrea ficando imobilizada pela barreira de concreto.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas, contudo, os dois ocupantes da motocicleta morreram no local enquanto o condutor do caminhão foi socorrido até a UPA de Rio Claro. A identidade das vítimas não foi revelada.

