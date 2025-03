Acidente de trÃ¢nsito na 7 de Setembro deixa jovem ferida

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na Avenida 7 de Setembro, entre as ruas Dom Pedro e Rui Barbosa, na noite desta quinta-feira (6). Um veículo sofreu uma pane mecânica, possivelmente devido à quebra da barra de direção, o que fez o condutor perder o controle. O carro acabou colidindo contra um veículo estacionado.

Uma passageira de 24 anos, que estava no interior do veículo, bateu a cabeça no vidro com o impacto da colisão. Ela precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

