Acidente de trânsito é registrado no Cidade Aracy II

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (22) no cruzamento da Rua Antônio Luiz Zanchin com a Rua Guilherme Simão Darezzo, no bairro Cidade Aracy II.

De acordo com as informações apuradas no local, um VW Polo teria avançado a sinalização de parada obrigatória, colidindo contra uma Fiat Strada.

Com o impacto, uma mulher de 37 anos, que estava como passageira da Strada, reclamou de dores no ombro e na perna. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy para avaliação médica.

