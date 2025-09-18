Acidente de moto deixa jovem ferido na estrada do Broa

Crédito: Maycon Maximino

No final da manhã desta quinta-feira (18), um acidente de trânsito foi registrado na estrada municipal Domingos Inocentini (estrada do Broa) em frente ao Distrito Industrial, em São Carlos.

O condutor de uma motocicleta, de 19 anos, retornava para casa após sair do trabalho quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle do veículo. O jovem caiu na pista e se arrastou por aproximadamente cinco metros, enquanto a motocicleta acabou colidindo levemente contra um caminhão que passava pelo local.

A vítima sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e uma possível fratura no punho. Ele foi socorrido pela equipe do Dorsamu e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

