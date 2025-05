Acidente com moto de app deixa dois feridos no Jardim Paulista

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (29), uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na Rua José Pereira Lopes, nas proximidades da entrada para a Rua Thomas Edison, no bairro Jardim Paulista.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista, que trabalhava como moto de aplicativo, trafegava no sentido Centro–Botafogo, transportando uma passageira até a residência dela. No sentido oposto, um veículo Volkswagen UP realizava uma conversão à esquerda para adentrar a Rua Thomas Edison, quando ocorreu o acidente.

Relatos indicam que um carro parou e deu passagem ao UP, que ao tentar acessar a rua, não percebeu a aproximação da motocicleta. O motoqueiro, que seguia pela via, tentou ultrapassar o veículo parado e acabou sendo surpreendido pela manobra do carro, colidindo frontalmente. Com o impacto, tanto o condutor da moto quanto a passageira foram arremessados ao solo.

A passageira, uma mulher de 30 anos, sofreu traumas na perna e nas costelas. Já o motociclista teve fratura de tíbia e fíbula na perna esquerda. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) — e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia.

As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas.

