(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Segurança

Ação rápida evita incêndio maior em mercearia do Jardim Cruzado

09 Dez 2025 - 07h51Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ação rápida evita incêndio maior em mercearia do Jardim Cruzado -

Uma ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na noite desta segunda-feira, no bairro Jardim Cruzado. Por volta das 21h50, o CCO recebeu comunicação via rádio informando sobre um possível incêndio em uma mercearia da região.

As equipes da Guarda Municipal deslocaram-se imediatamente ao local. Ao chegarem, constataram que um morador vizinho já realizava o combate inicial às chamas com o uso de uma mangueira doméstica, ação que contribuiu para impedir a expansão do fogo.

A verificação inicial apontou que o incêndio teve início no motor de um freezer do estabelecimento. Graças à rápida intervenção, não houve propagação das chamas para as mercadorias, evitando danos maiores

Logo depois, uma viatura do Corpo de Bombeiros, além de uma equipe e o coordenador da Defesa Civil, também estiveram no local para concluir os trabalhos de segurança e prevenção.

O incidente resultou em pequenos danos materiais e nenhuma vítima. Após o atendimento e estabilização da situação, as equipes da Guarda Civil Municipal encerraram o apoio.

 

Leia Também

Motociclista é atingido e fica ferido após motorista avançar sinal de pare na Vila Marcelino
Acidente Grave09h26 - 09 Dez 2025

Motociclista é atingido e fica ferido após motorista avançar sinal de pare na Vila Marcelino

Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-215
Segurança19h03 - 08 Dez 2025

Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-215

Carro fica prensado em defensa metálica após colisão com caminhão na SP-310
Segurança18h55 - 08 Dez 2025

Carro fica prensado em defensa metálica após colisão com caminhão na SP-310

Motorista perde o controle e colide contra defensa metálica na estrada do Broa
Segurança17h38 - 08 Dez 2025

Motorista perde o controle e colide contra defensa metálica na estrada do Broa

Homem sofre mal súbito e cai de moto durante test drive na Vila Marcelino
Segurança09h45 - 08 Dez 2025

Homem sofre mal súbito e cai de moto durante test drive na Vila Marcelino

Últimas Notícias