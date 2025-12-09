Ação rápida evita incêndio maior em mercearia do Jardim Cruzado

Uma ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na noite desta segunda-feira, no bairro Jardim Cruzado. Por volta das 21h50, o CCO recebeu comunicação via rádio informando sobre um possível incêndio em uma mercearia da região.

As equipes da Guarda Municipal deslocaram-se imediatamente ao local. Ao chegarem, constataram que um morador vizinho já realizava o combate inicial às chamas com o uso de uma mangueira doméstica, ação que contribuiu para impedir a expansão do fogo.

A verificação inicial apontou que o incêndio teve início no motor de um freezer do estabelecimento. Graças à rápida intervenção, não houve propagação das chamas para as mercadorias, evitando danos maiores

Logo depois, uma viatura do Corpo de Bombeiros, além de uma equipe e o coordenador da Defesa Civil, também estiveram no local para concluir os trabalhos de segurança e prevenção.

O incidente resultou em pequenos danos materiais e nenhuma vítima. Após o atendimento e estabilização da situação, as equipes da Guarda Civil Municipal encerraram o apoio.

Leia Também