Ação rápida do GAM salva mulher que tentava tirar a própria vida em São Carlos

Na noite de terça-feira (7), a equipe do GAM (Grupamento de Apoio com Motocicletas) da Guarda Municipal de São Carlos conseguiu salvar uma mulher que tentava tirar a própria vida, no pontilhão da rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 229, que liga à Avenida Getúlio Vargas.
De acordo com informações, a mulher já estava pendurada na grade do pontilhão quando os guardas avistaram a situação. A equipe agiu rapidamente e montou uma estratégia para resgatar a vítima. Enquanto alguns guardas chamavam a atenção da mulher, um dos agentes se aproximou por trás e conseguiu puxá-la com segurança, evitando que ela pulasse.
Após o resgate, foi acionada a equipe da concessionária que administra o trecho da rodovia, que conduziu a mulher até a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.
A rápida ação dos guardas municipais foi essencial para evitar uma tragédia.
Prevenção ao suicídio
Se você estiver passando por um momento difícil, lembre-se de que há ajuda disponível.
O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito, sigiloso e voluntário 24 horas por dia, pelo telefone 188, ou pelo site www.cvv.org.br.