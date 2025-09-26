Ação da Guarda Municipal e Muralha Paulista resulta em apreensão de veículo no Centro

A Guarda Municipal de São Carlos localizou, na tarde de quinta-feira (25), um veículo com queixa de furto/roubo durante patrulhamento preventivo realizado na Avenida São Carlos, região central da cidade. A ação contou com equipes do Canil e de apoio, dentro do Programa Escudo São-carlense.

Segundo a corporação, um Ford Ka branco foi identificado como produto de crime por meio do sistema de monitoramento inteligente Muralha Paulista, que utiliza câmeras de leitura de placas e dados em tempo real. A informação foi repassada pela Central de Controle Operacional, possibilitando a abordagem imediata.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos, o condutor do veículo apresentou apenas um documento de compra e venda, sem exibir a documentação obrigatória que comprovasse a posse legal. “Diante da situação, conduzimos indivíduo e o veículo à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial determinou o recolhimento do carro”, explicou.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou a importância da integração entre tecnologia e patrulhamento. “Essa ação demonstra a capacidade de resposta da Guarda Municipal e a relevância do Muralha Paulista como ferramenta de inteligência. A integração nos permite agir com precisão, proteger o cidadão e garantir que São Carlos apresente resultados positivos em segurança pública”, afirmou.

Leia Também