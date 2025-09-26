(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Segurança

Ação da Guarda Municipal e Muralha Paulista resulta em apreensão de veículo no Centro

26 Set 2025 - 16h59Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ação da Guarda Municipal e Muralha Paulista resulta em apreensão de veículo no Centro -

A Guarda Municipal de São Carlos localizou, na tarde de quinta-feira (25), um veículo com queixa de furto/roubo durante patrulhamento preventivo realizado na Avenida São Carlos, região central da cidade. A ação contou com equipes do Canil e de apoio, dentro do Programa Escudo São-carlense.

Segundo a corporação, um Ford Ka branco foi identificado como produto de crime por meio do sistema de monitoramento inteligente Muralha Paulista, que utiliza câmeras de leitura de placas e dados em tempo real. A informação foi repassada pela Central de Controle Operacional, possibilitando a abordagem imediata.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos, o condutor do veículo apresentou apenas um documento de compra e venda, sem exibir a documentação obrigatória que comprovasse a posse legal. “Diante da situação, conduzimos indivíduo e o veículo à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial determinou o recolhimento do carro”, explicou.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou a importância da integração entre tecnologia e patrulhamento. “Essa ação demonstra a capacidade de resposta da Guarda Municipal e a relevância do Muralha Paulista como ferramenta de inteligência. A integração nos permite agir com precisão, proteger o cidadão e garantir que São Carlos apresente resultados positivos em segurança pública”, afirmou.

Leia Também

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Cruzado em Ibaté
Segurança18h29 - 26 Set 2025

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Cruzado em Ibaté

Brotas17h28 - 26 Set 2025

Polícia Militar age rápido e recupera veículo roubado

Motoboy que bateu contra caminhão na GV está internado em estado grave
Segurança15h13 - 26 Set 2025

Motoboy que bateu contra caminhão na GV está internado em estado grave

Colisão entre quatro veículos deixa homem ferido no Santa Monica
Segurança13h42 - 26 Set 2025

Colisão entre quatro veículos deixa homem ferido no Santa Monica

DIG prende suspeito de espancar e abusar sexualmente de idosa durante assalto
São Carlos13h14 - 26 Set 2025

DIG prende suspeito de espancar e abusar sexualmente de idosa durante assalto

Últimas Notícias