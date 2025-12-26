(16) 99963-6036
sexta, 26 de dezembro de 2025
Benefício penal

640 detentos deixam presidios na região de São Carlos em "saidinha" de final de ano

26 Dez 2025 - 13h15Por Da redação
Presos deixando sistema penitenciário - Crédito: Akira Onuma / Susipe / Agência Pará Fonte: Agência SenadoPresos deixando sistema penitenciário - Crédito: Akira Onuma / Susipe / Agência Pará Fonte: Agência Senado

Seiscentos e quarenta detentos deixaram unidades prisionais da região de São Carlos durante a saída temporária de final de ano, conhecida popularmente como “saidinha”. A informação foi obtida pelo SCA junto a assessoria de imprensa da SAP.

De acordo com informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a concessão das saídas temporárias é de responsabilidade exclusiva do Judiciário. No Estado de São Paulo, as datas seguem o que determina a Portaria DEECRIM 02/2019 e suas complementações.

Na região, foram autorizadas as saídas de 267 reeducandos do regime semiaberto em Araraquara e de outros 373 detentos em Itirapina. O período da saída temporária teve início em 23 de dezembro de 2025, com retorno previsto até o dia 5 de janeiro de 2026.

A SAP ressalta que os números podem sofrer alterações, caso ocorram novas decisões judiciais ao longo do período da saída temporária.

