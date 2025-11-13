(16) 99963-6036
Reconhecimento

38º Batalhão da PM recebe Prêmio Polícia Militar da Qualidade em Grau Bronze

13 Nov 2025 - 16h30Por Da redação
38&ordm; Batalhão da PM recebe Prêmio Polícia Militar da Qualidade em Grau Bronze - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que abrange municípios da região de São Carlos, foi homenageado nesta quinta-feira (13) com o Prêmio Polícia Militar da Qualidade (PPMQ), em Grau Bronze. A cerimônia ocorreu no Memorial da América Latina, no Auditório Simón Bolívar, em São Paulo.

O Comandante do Batalhão, Tenente-Coronel PM Cardeal, recebeu a honraria das mãos do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel PM Coutinho. Também participaram do evento o Coordenador Operacional, Major PM Gonzalez, o 1º Tenente PM Carini, o 2º Sargento PM Abreu, o Cabo PM Marques e o Cabo PM Silas.

Criado em 2001, o PPMQ é o primeiro prêmio de gestão voltado à segurança pública no país. Ele segue os fundamentos do Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), e reconhece unidades que adotam práticas modernas de administração, inovação, controle de desempenho e resultados alinhados aos objetivos estratégicos da corporação.

A Polícia Militar utiliza o PPMQ como ferramenta para avaliar o grau de maturidade da gestão das Organizações Policiais-Militares (OPM), valorizando aquelas que desenvolvem ações de melhoria contínua. O modelo evoluiu para o Sistema de Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo (GESPOL), referência interna para políticas de eficiência e qualidade.

O prêmio é distribuído nos graus Ouro, Prata e Bronze, além de placas de reconhecimento. No 21º ciclo do PPMQ, o 38º BPM/I foi uma das unidades destacadas, reforçando seu compromisso com a modernização, a excelência no atendimento à comunidade e a capacidade de adaptação diante de cenários em constante mudança.

