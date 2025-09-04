38º Batalhão da PM prendeu 49 pessoas em flagrante no mês de agosto

Tenente-Coronel Alexandre Cardeal, comandante do 38º BPM/I - Crédito: Divulgação

O 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), responsável pelo policiamento em municípios de São Carlos, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, Descalvado, Ibaté, Ribeirão Bonito e Dourado, registrou números expressivos em suas ações durante o mês de agosto de 2025. De acordo com o balanço divulgado pela corporação, 49 pessoas foram presas em flagrante – média superior a uma prisão por dia. Desde abril de 2024, o batalhão é comandado pelo tenente-coronel Alexandre Cardeal.

O relatório aponta ainda a captura de 42 condenados e adolescentes apreendidos, além da recuperação de 13 veículos. No combate à criminalidade, os policiais apreenderam 10 armas de fogo (incluindo simulacros) e 24,9 quilos de drogas. Também foram vistoriados 1.960 veículos e motocicletas em operações realizadas em diferentes pontos da área de atuação.

Balanço de agosto de 2025 – 38º BPM/I

Indicador Quantidade Pessoas presas em flagrante 49 Condenados capturados e menores apreendidos 42 Veículos recuperados 13 Armas de fogo apreendidas (incluindo simulacro) 10 Drogas apreendidas 24,9 kg Veículos e motos vistoriados 1.960

