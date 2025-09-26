Vereadores Bruno Zancheta e Malabim propõem criação de vagas exclusivas de estacionamento para gestantes



Os vereadores Bruno Zancheta e Malabim protocolaram na Câmara Municipal um projeto de lei que obriga estabelecimentos públicos e privados de São Carlos a destinarem 1% do total de vagas de estacionamento para mulheres gestantes.

A proposta busca oferecer mais conforto, segurança e dignidade às gestantes, especialmente nos estágios mais avançados da gravidez, quando a mobilidade é reduzida e deslocamentos longos entre o estacionamento e a entrada dos estabelecimentos podem se tornar cansativos e prejudiciais à saúde.

De acordo com os parlamentares, a iniciativa representa uma ação simples, mas de grande impacto social. “Queremos garantir que as gestantes sejam acolhidas e tenham prioridade em espaços de uso coletivo. Essa é uma forma de reconhecer o esforço e os desafios enfrentados durante a gravidez”, afirmou Bruno Zancheta.

Já o vereador Malabim destacou que a medida segue princípios constitucionais e dialoga com políticas públicas já praticadas em diversas cidades do país. “Estamos falando de um direito básico de acessibilidade e respeito. Não se trata de um grande custo para os estabelecimentos, mas sim de uma demonstração de sensibilidade com a maternidade e com a vida”, ressaltou.

O projeto de lei ainda passará pelas comissões internas da Câmara e seguirá para votação em plenário. Caso aprovado, será encaminhado para sanção do prefeito

