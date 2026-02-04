(16) 99963-6036
Notícias do legislativo

Vereadores Bruno Zancheta e Elton Carvalho manifestam apoio a projeto que endurece punições para maus - tratos animais

04 Fev 2026 - 18h04Por Jessica
Os vereadores Bruno Zancheta(REPUBLICANOS) e Elton Carvalho (REPUBLICANOS) apresentaram manifestação de apoio ao Projeto de Lei nº 76/2026, em tramitação no Congresso Nacional e de autoria do Deputado Federal Kim Kataguiri, que propõe o endurecimento das punições para crimes de maus-tratos contra cães e gatos quando houver a morte do animal. A proposta é vista pelos parlamentares municipais como uma ação urgente para enfrentar o aumento de episódios de crueldade e abandono registrados em diversas regiões do país.

O projeto reforça a necessidade de maior rigor legislativo para responsabilizar de forma exemplar os agressores, além de contribuir para ações de prevenção, conscientização e promoção da guarda responsável. Para os vereadores, o PL representa um avanço importante nas políticas de proteção animal.

O vereador Bruno Zancheta destacou a relevância da proposta: “É fundamental que quem comete violência contra animais responda com todo o rigor da lei. Esse projeto traz mais segurança jurídica e demonstra que a sociedade não aceitará práticas cruéis.”

Já o vereador Elton Carvalho reforçou o compromisso com a causa animal: “A defesa dos animais não é apenas uma pauta legislativa, mas uma causa humanitária. O Projeto é um passo decisivo para garantir justiça e fortalecer a proteção aos nossos animais domésticos.”

Com a moção de apoio, os vereadores reafirmam o compromisso de promover iniciativas que tornem São Carlos uma cidade mais consciente e comprometida com o bem-estar animal.

 

