Vereadores Bruno Zancheta e Elton Carvalho cobram a contratação de novos fiscais para o Departamento de Defesa Animal

Os vereadores Bruno Zancheta e Elton Carvalho (REPUBLICANOS) protocolaram um ofício junto à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas solicitando a contratação de novos fiscais destinados ao Departamento de Controle e Defesa Animal. A iniciativa busca fortalecer o trabalho de fiscalização, prevenção e resposta às ocorrências que envolvem maus-tratos, abandono e demais infrações relacionadas à proteção animal.

O pedido ocorre em um momento em que o município registra aumento expressivo de casos, ampliando a demanda sobre a equipe existente, que já atua no limite de sua capacidade. Segundo os parlamentares, os novos profissionais impactariam diretamente nas vistorias e no atendimento às denúncias e a proteção efetiva dos animais em situação de vulnerabilidade.

“Nos últimos meses, temos acompanhado um crescimento preocupante no número de denúncias de maus-tratos e abandono. A equipe atual faz um trabalho admirável, mas está sobrecarregada. Precisamos de mais fiscais para garantir que as leis sejam cumpridas e para que os animais tenham a proteção que merecem. É uma questão de responsabilidade pública", destacou o Vereador Bruno Zancheta.

O parlamentar Elton Carvalho pontuou: “A causa animal é uma pauta que defendemos com seriedade. Sem uma equipe suficiente, o município não consegue responder à altura das necessidades da população e dos animais. A contratação de novos fiscais é urgente para que possamos ampliar as ações de controle, fiscalização e conscientização. Vamos seguir cobrando soluções e acompanhando o processo.”

Com o ofício já protocolado, os vereadores reforçam que continuarão acompanhando andamento do pedido junto à Prefeitura, garantindo que a demanda avance com prioridade. Ambos destacam que fortalecer o Departamento de Controle e Defesa Animal é uma medida essencial para promover bem-estar, prevenção e segurança, refletindo o compromisso do Legislativo com a proteção dos animais e com uma cidade mais justa e responsável.

