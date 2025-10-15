(16) 99963-6036
Notícias do legislativo

Vereador Paulo Vieira solicita pavimentação em trecho que liga os bairros Zavaglia e Ipê Mirim

15 Out 2025 - 17h52Por Jessica CR
O vereador Paulo Vieira (PP) apresentou um requerimento à Prefeitura de São Carlos solicitando a pavimentação da Rua Marcelo José Marques Chiosea, trecho que liga o Jardim Zavaglia ao bairro Ipê Mirim. A via, que ainda é de terra, passou recentemente a ser utilizada como rota do transporte coletivo, o que intensificou os problemas de trafegabilidade no local.

No documento, o parlamentar destaca que a rua jamais recebeu qualquer aplicação de massa asfáltica, mantendo-se em estado bruto desde sua abertura. Segundo ele, em períodos de chuva o acesso à região se torna precário, dificultando o deslocamento de moradores, trabalhadores e usuários do transporte público.

“A função do vereador é fiscalizar, analisar as demandas e atender às solicitações da população. Essa é uma reivindicação antiga dos moradores, que convivem com lama, poeira e dificuldade de acesso há muitos anos”, afirmou Paulo Vieira.

O requerimento pede que a Prefeitura adote as providências necessárias junto à secretaria competente para a execução das obras de pavimentação, além de informar se há previsão de investimentos ou planejamento técnico para o trecho.

Paulo Vieira reforça que a pavimentação é fundamental para garantir segurança e qualidade de vida aos moradores, além de melhorar as condições para o transporte público e o escoamento de veículos na região sul da cidade.

