(16) 99963-6036
segunda, 20 de outubro de 2025
Notícias do legislativo

Vereador Paulo Vieira pede reforma da USF do Santa Angelina

20 Out 2025 - 18h36Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Vereador Paulo Vieira pede reforma da USF do Santa Angelina - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O vereador Paulo Vieira (PP) visitou, na tarde desta segunda-feira (20), a Unidade de Saúde da Família (USF) do Santa Angelina, acompanhado do secretário adjunto de Saúde, Wander Bonelli.

Durante a visita, o parlamentar conheceu a estrutura, as salas, os equipamentos e conversou com os profissionais de saúde, que apresentaram as principais demandas da unidade — especialmente a necessidade de reforma e manutenção predial.

O vereador se comprometeu a destinar integralmente sua emenda impositiva à Saúde para a reforma da USF, garantindo melhorias no atendimento à comunidade.

“A estrutura da unidade precisa de atenção urgente. Os profissionais fazem um trabalho essencial para o bairro, mas enfrentam dificuldades com o prédio e os equipamentos. Nosso compromisso é garantir que a população do Santa Angelina tenha um espaço digno e adequado para o atendimento em saúde”, afirmou Paulo Vieira.

Também participaram da visita a diretora do Cuidado Ambulatorial, Viviane, a chefe de Apoio às Unidades do Núcleo 4, Fabiana, a diretora de Manutenção de Unidade, Adriana, as médicas Márcia e Darlene, as dentistas Adriana e Flávia e a enfermeira Márcia.

Leia Também

Castrações, microchipagem e testes FIV/FELV: Elton Carvalho destina recursos para ONG ASA
Cuidado animal 16h59 - 20 Out 2025

Castrações, microchipagem e testes FIV/FELV: Elton Carvalho destina recursos para ONG ASA

Vereador Jùlio Cesar parabeniza Volkswagen pelos 29 anos da inauguração de Fábrica em São Carlos
Notícias do legislativo09h32 - 20 Out 2025

Vereador Jùlio Cesar parabeniza Volkswagen pelos 29 anos da inauguração de Fábrica em São Carlos

Semáforo implantado em cruzamento perigoso atende demanda apresentada pelo vereador Bruno Zancheta
Notícias do legislativo07h37 - 18 Out 2025

Semáforo implantado em cruzamento perigoso atende demanda apresentada pelo vereador Bruno Zancheta

Vereador Julio Cesar acompanha trajeto de ônibus da linha 50 (Rodoviária-Cidade Aracy)
Notícias do legislativo15h57 - 17 Out 2025

Vereador Julio Cesar acompanha trajeto de ônibus da linha 50 (Rodoviária-Cidade Aracy)

Vereador Paulo Vieira solicita pavimentação em trecho que liga os bairros Zavaglia e Ipê Mirim
Notícias do legislativo17h52 - 15 Out 2025

Vereador Paulo Vieira solicita pavimentação em trecho que liga os bairros Zavaglia e Ipê Mirim

Últimas Notícias