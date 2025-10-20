Vereador Paulo Vieira pede reforma da USF do Santa Angelina

Crédito: divulgação

O vereador Paulo Vieira (PP) visitou, na tarde desta segunda-feira (20), a Unidade de Saúde da Família (USF) do Santa Angelina, acompanhado do secretário adjunto de Saúde, Wander Bonelli.

Durante a visita, o parlamentar conheceu a estrutura, as salas, os equipamentos e conversou com os profissionais de saúde, que apresentaram as principais demandas da unidade — especialmente a necessidade de reforma e manutenção predial.

O vereador se comprometeu a destinar integralmente sua emenda impositiva à Saúde para a reforma da USF, garantindo melhorias no atendimento à comunidade.

“A estrutura da unidade precisa de atenção urgente. Os profissionais fazem um trabalho essencial para o bairro, mas enfrentam dificuldades com o prédio e os equipamentos. Nosso compromisso é garantir que a população do Santa Angelina tenha um espaço digno e adequado para o atendimento em saúde”, afirmou Paulo Vieira.

Também participaram da visita a diretora do Cuidado Ambulatorial, Viviane, a chefe de Apoio às Unidades do Núcleo 4, Fabiana, a diretora de Manutenção de Unidade, Adriana, as médicas Márcia e Darlene, as dentistas Adriana e Flávia e a enfermeira Márcia.

