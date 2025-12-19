(16) 99963-6036
sexta, 19 de dezembro de 2025
Notícias do legislativo

Vereador Jùlio Cesar solicita implantação de travessia segura

19 Dez 2025 - 17h19Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Vereador Jùlio Cesar solicita implantação de travessia segura -
A mobilidade urbana e a segurança de pedestres pautaram o trabalho do vereador Jùlio Cesar (PL) nesta semana. Atendendo a um chamado da comunidade, o parlamentar cobrou da Prefeitura uma solução para o trânsito na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira, especificamente em frente à APAE.
 
A iniciativa surgiu após o vereador Jùlio Cesar ser procurado por alguns munícipes, os quais relataram a dificuldade para se transitar e atravessar a via naquele trecho. Segundo os relatos de pais e funcionários da instituição, o fluxo intenso de veículos torna a travessia complicada para crianças e pessoas com deficiência.
 
Diante dos relatos e buscando melhorias para o local, o vereador formalizou a demanda através de um requerimento e protocolou um pedido junto ao Executivo Municipal.
 
"Fui procurado por pessoas que vivenciam essa dificuldade no dia a dia e, por isso, protocolei este pedido oficial. A prioridade ali deve ser a segurança de todos", destacou Jùlio Cesar.
 
Jùlio Cesar aproveitou para reforçar que seu mandato segue de portas abertas para receber as demandas da população. Segundo o vereador, ações como esta, que nascem diretamente da conversa com os moradores, são fundamentais para construir uma cidade melhor.
 
"Continuaremos acompanhando o trâmite deste pedido e cobrando uma resposta positiva para a comunidade da Vila Marina e frequentadores da APAE", finalizou o parlamentar.

Leia Também

Bruno Zancheta conquista R$ 150 mil reais para Oncologia da Santa Casa através do Deputado Guto Zacarias
Notícias do legislativo16h51 - 19 Dez 2025

Bruno Zancheta conquista R$ 150 mil reais para Oncologia da Santa Casa através do Deputado Guto Zacarias

Vereador Bruno Zancheta anuncia retorno de suplemento para gestantes nas unidades de saúde
Notícias do legislativo12h58 - 17 Dez 2025

Vereador Bruno Zancheta anuncia retorno de suplemento para gestantes nas unidades de saúde

Dezembro Verde 2025: lei do Vereador Bruno Zancheta que combate abandono e maus tratos aos animais está nas ruas
Notícias do legislativo17h50 - 08 Dez 2025

Dezembro Verde 2025: lei do Vereador Bruno Zancheta que combate abandono e maus tratos aos animais está nas ruas

Vereador Bruno Zancheta cobra a regularização da distribuição de suplemento para gestantes
Notícias do legislativo07h21 - 06 Dez 2025

Vereador Bruno Zancheta cobra a regularização da distribuição de suplemento para gestantes

Vereador Ubirajara Teixeira protocola “Lei Manuela – Lei de Amor e Proteção” para reforçar a segurança em piscinas do município
Notícias do legislativo10h17 - 05 Dez 2025

Vereador Ubirajara Teixeira protocola “Lei Manuela – Lei de Amor e Proteção” para reforçar a segurança em piscinas do município

Últimas Notícias