Vereador Jùlio Cesar solicita implantação de travessia segura

A iniciativa surgiu após o vereador Jùlio Cesar ser procurado por alguns munícipes, os quais relataram a dificuldade para se transitar e atravessar a via naquele trecho. Segundo os relatos de pais e funcionários da instituição, o fluxo intenso de veículos torna a travessia complicada para crianças e pessoas com deficiência.

Diante dos relatos e buscando melhorias para o local, o vereador formalizou a demanda através de um requerimento e protocolou um pedido junto ao Executivo Municipal.

"Fui procurado por pessoas que vivenciam essa dificuldade no dia a dia e, por isso, protocolei este pedido oficial. A prioridade ali deve ser a segurança de todos", destacou Jùlio Cesar.

Jùlio Cesar aproveitou para reforçar que seu mandato segue de portas abertas para receber as demandas da população. Segundo o vereador, ações como esta, que nascem diretamente da conversa com os moradores, são fundamentais para construir uma cidade melhor.

"Continuaremos acompanhando o trâmite deste pedido e cobrando uma resposta positiva para a comunidade da Vila Marina e frequentadores da APAE", finalizou o parlamentar.

