Vereador Jùlio Cesar solicita ações imediatas no Parque da Estação, na Vila Prado

O vereador Jùlio Cesar (PL) protocolou um requerimento na Câmara Municipal solicitando providências urgentes de iluminação, limpeza e manutenção no Parque da Estação, localizado no bairro Vila Prado. A iniciativa surge após diversas reclamações e denúncias feitas por moradores da região, que relatam o estado de abandono de um dos principais espaços públicos de convivência da comunidade.



De acordo com o parlamentar, o parque enfrenta graves problemas de segurança, agravados pelo furto da fiação elétrica e de postes de energia, o que deixou o local completamente às escuras. A falta de iluminação, especialmente no período noturno, tem afastado os frequentadores e aumentado a sensação de insegurança, favorecendo a criminalidade.



Além disso, o vereador destacou a falta de zeladoria, com mato alto, ausência de limpeza e manutenção inadequada do espaço público. “Estamos falando de um local que deveria servir ao lazer, à integração social e à qualidade de vida da população, mas que hoje se encontra em condições precárias”, ressaltou Jùlio Cesar.



Outro ponto enfatizado no requerimento é o fato de que o Parque da Estação recebeu milhões de reais em investimentos públicos, o que torna ainda mais preocupante o atual cenário de abandono. Segundo o vereador, a situação gera indignação nos moradores, que cobram uma resposta imediata do Poder Público.



Jùlio Cesar também lembrou que em outubro de 2025 já havia protocolado um requerimento solicitando melhorias no parque, porém, até o momento, não foram adotadas soluções efetivas. Diante disso, o novo pedido reforça a necessidade de ações imediatas no local.

