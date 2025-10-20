(16) 99963-6036
Vereador Jùlio Cesar parabeniza Volkswagen pelos 29 anos da inauguração de Fábrica em São Carlos

20 Out 2025 - 09h32Por Da redação
O vereador Jùlio Cesar (PL) apresentou na Câmara Municipal, uma moção de congratulação pelos 29 anos de inauguração da Fábrica de Motores da Volkswagen do Brasil em São Carlos. O vereador destacou que a instalação da unidade da Volkswagen em São Carlos, inaugurada em 12 de outubro de 1996, representou um marco histórico para o desenvolvimento econômico e tecnológico do município, inserindo a cidade de forma definitiva no mapa industrial e automobilístico do país.

Segundo o parlamentar, a fábrica de motores da Volkswagen é reconhecida como uma das mais modernas do grupo no mundo, reunindo excelência em engenharia, inovação e sustentabilidade, além de consolidar São Carlos como um importante polo de pesquisa e desenvolvimento automotivo, em parceria com universidades e centros tecnológicos da região.

“Ao longo de quase três décadas, a presença da Volkswagen tem gerado milhares de empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local, fortalecendo cadeias produtivas e contribuindo para o crescimento sustentável do município”, declarou Jùlio.

“O sucesso dessa trajetória se deve, em grande parte, ao empenho e à competência de seus colaboradores e colaboradoras, cuja dedicação diária garante a qualidade e a confiabilidade dos motores produzidos em São Carlos, levando o nome da cidade para o Brasil e para o mundo”, completou.

O vereador Jùlio Cesar salientou ainda, que a celebração dos 29 anos é também um reconhecimento à sólida relação construída entre a Volkswagen e a comunidade são-carlense, pautada pelo respeito, pela responsabilidade social e pelo compromisso com o desenvolvimento regional.

