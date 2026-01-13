(16) 99963-6036
Vereador Jùlio Cesar destina recursos para modernização do ensino e treinamento na Santa Casa de São Carlos

13 Jan 2026 - 20h05Por Jessica Carvalho R
O vereador Jùlio Cesar (PL) oficializou a destinação de recursos de emenda impositiva, no orçamento de 2026, voltados ao fortalecimento da estrutura de ensino da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. A verba será direcionada especificamente para atender às demandas do Instituto de Estudo e Pesquisa (IEP) da instituição.

O objetivo central é viabilizar a aquisição de equipamentos médicos de treinamento, fundamentais para a qualificação técnica de estudantes e residentes, assim acolhendo a solicitação feita diretamente pela administração do hospital.

Para Jùlio Cesar, o aporte financeiro visa garantir que a Santa Casa mantenha sua excelência não apenas no atendimento, mas também como polo formador de novos profissionais.

"Recebemos o pedido do IEP e entendemos a urgência de modernizar a estrutura de ensino. Ao destinarmos essa emenda para a compra de equipamentos de treinamento, estamos investindo diretamente na qualidade do profissional que atenderá a nossa família lá na frente. O resultado prático dessa ação é uma saúde mais qualificada para toda a comunidade são-carlense", afirmou o vereador.

Os novos equipamentos permitirão simulações e práticas mais avançadas, essenciais para a formação de médicos e enfermeiros capacitados para lidar com situações complexas no dia a dia hospitalar. Com a destinação da emenda, o parlamentar reforça seu compromisso com a saúde pública e com o suporte às instituições filantrópicas da cidade.

