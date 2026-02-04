Vereador Jùlio Cesar cobra informações sobre merenda escolar e propõe ampliação para professores e servidores

O vereador Jùlio Cesar (PL) protocolou na Câmara Municipal de São Carlos um requerimento solicitando informações detalhadas sobre a alimentação fornecida na rede municipal de ensino e a possibilidade de extensão opcional da merenda escolar a professores e servidores das unidades escolares.

No documento, o parlamentar destaca que a alimentação escolar é essencial para o desenvolvimento, a permanência e o aprendizado dos alunos e ressalta que, embora os professores e servidores já contem com ticket, muitos permanecem longos períodos nas unidades escolares, especialmente nas escolas de tempo integral, o que justifica a discussão sobre a possibilidade de ampliação, de forma opcional, do acesso à merenda escolar também a esses profissionais.

Entre os pontos levantados, Jùlio Cesar ressalta que a eventual adesão dos profissionais da educação ao consumo da merenda ocorreria de forma opcional, sem qualquer prejuízo ao atendimento prioritário dos alunos. Segundo ele, a medida poderia contribuir de forma significativa para a redução do desperdício de alimentos, já que parte da comida preparada nas escolas acaba sendo descartada diariamente.

O vereador também argumenta que a proposta não implicaria, em tese, aumento de custos ao Município, desde que sejam observados critérios de planejamento, controle e aproveitamento responsável dos alimentos já produzidos. Além disso, a presença de professores e servidores durante o momento das refeições pode atuar como estímulo positivo aos alunos com seletividade alimentar ou baixa adesão à merenda escolar, favorecendo hábitos mais saudáveis e maior aceitação da alimentação oferecida.

Outro ponto destacado no requerimento é que a participação dos profissionais da educação nas refeições representa também uma oportunidade de acompanhamento e fiscalização da qualidade dos alimentos servidos aos alunos, reforçando a transparência na aplicação dos recursos públicos.

Diante disso, Jùlio Cesar questiona o Executivo sobre como é estruturado atualmente o fornecimento da merenda escolar na rede municipal, se existe alguma norma que autorize o consumo por professores e servidores, se há controle e monitoramento das sobras de alimentos nas unidades escolares, além de saber se o Município mantém diálogo com sindicatos ou representantes da categoria para tratar de soluções relacionadas à alimentação durante o expediente.

Para o vereador, a iniciativa busca unir responsabilidade social, combate ao desperdício e valorização dos profissionais da educação. “É uma discussão necessária, que envolve cuidado com os alunos, respeito aos servidores e melhor uso dos recursos públicos”, destacou.

