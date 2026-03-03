(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
NotÃ­cias do legislativo

Vereador JÃ¹lio Cesar cobra informaÃ§Ãµes sobre falta de vigia em escolas municipais

04 Mar 2026 - 11h58Por Da redaÃ§Ã£o
Vereador Julio Cesar - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o Vereador Julio Cesar - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O vereador Jùlio Cesar apresentou requerimento solicitando informações ao Poder Executivo sobre a falta de Controlador de Acesso (vigia) em unidades da rede municipal de ensino, citando como exemplo a CEMEI Deputado Lauro Monteiro da Cruz, que atende crianças da educação infantil.

De acordo com o parlamentar, a função exercida pelo profissional é considerada essencial para o controle de entrada e saída de pessoas, contribuindo diretamente para a segurança de alunos, professores e servidores. A ausência do vigia, conforme relatos recebidos, tem gerado preocupação entre pais, responsáveis e membros da equipe escolar.

No documento, Jùlio Cesar destaca que a educação infantil exige atenção redobrada e que a segurança no ambiente escolar deve ser tratada como prioridade absoluta pelo Poder Público. Ele ressalta ainda que medidas preventivas são fundamentais para garantir a integridade física das crianças e dos profissionais da educação.

O vereador informou que irá pessoalmente até a unidade citada para ouvir as demandas da direção, dos servidores e das famílias, e destacou que também estará disponível para visitar outras unidades da rede municipal que enfrentem situação semelhante. “Nosso mandato está à disposição para dialogar e buscar soluções que assegurem tranquilidade e proteção às nossas crianças”, afirmou.

A expectativa agora é de que sejam prestados esclarecimentos sobre a situação e apresentadas informações quanto à possível reposição do profissional ou à adoção de medidas para reforçar a segurança nas escolas da rede municipal.

