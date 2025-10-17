Vereador Julio Cesar acompanha trajeto de ônibus da linha 50 (Rodoviária-Cidade Aracy)

O vereador Julio Cesar (PL), realizou todo o trajeto de ônibus da linha 50 (Rodoviária - Cidade Aracy), buscando entender melhor as dificuldades enfrentadas por todos os munícipes que utilizam o transporte coletivo. Jùlio Cesar acompanhou a linha 50, que vai da rodoviária até o Antenor Garcia, e pôde constatar o descaso da empresa responsável pelo transporte coletivo em São Carlos. “A Sou Transportes retirou uma linha que ligava até o Antenor Garcia, o que acabou sobrecarregando outras linhas”, declarou.

“Nós acompanhamos de perto a linha 50, e o que a gente viu é o descaso da empresa que faz o transporte em São Carlos. Ela simplesmente retirou a linha que atendia os trabalhadores, estudantes da UFSCar, Agora, as pessoas têm que correr, senão perdem o ônibus e se perder, acabou, vai chegar tarde da noite em casa. Pra piorar, quando a gente entrou no ônibus, encontramos os bancos vomitados, isso mesmo, vomitados. Eu entendo que acidente acontece, mas onde está o responsável por manter a limpeza? O ônibus passou pela rodoviária e ninguém se mobilizou para limpar? Vai esperar chegar na garagem no fim do expediente pra limpar? Até lá os passageiros que pagam a passagem ficam obrigados a viajar com um cheiro insuportável, presos dentro de um ônibus com janelas lacradas”, declarou o parlamentar.

Jùlio Cesar destacou que recebeu outras reclamações, como a superlotação, atrasos e falta de ônibus nos finais de semana. “Isso tem que ser revisto, uma vez que a empresa recebe milhões para fazer o transporte público. A gente sabe que o transporte público é essencial para os trabalhadores e estudantes, e por vamos acompanhar de perto, mover a população e levar essas demandas à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e à Sou Transportes.

Leia Também