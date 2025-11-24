Vereador Elton Carvalho destina recurso através do Deputado Marcos Pereira

Exame de ultrassom - Crédito: divulgação

O CEME – Centro Municipal de Especialidades de São Carlos – está realizando um mutirão de ultrassonografias, ampliando o acesso da população aos exames e reduzindo de forma significativa a fila de espera. no total estão sendo ofertados, em média, mais de 2 mil ultrassons, garantindo mais agilidade no diagnóstico e no atendimento dos pacientes da rede pública.

Esse importante mutirão está sendo realizado com recurso destinado pelo deputado Marcos Pereira, através do mandato do vereador Elton Carvalho, fortalecendo as ações municipais de cuidado com a saúde e ampliando serviços essenciais para quem mais precisa.

A iniciativa já está em andamento e seguirá também nos meses de novembro e dezembro, reforçando o compromisso do vereador com a saúde dos munícipes.

