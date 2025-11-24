(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Mutirão de Ultrassom no CEME

Vereador Elton Carvalho destina recurso através do Deputado Marcos Pereira

24 Nov 2025 - 06h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Exame de ultrassom - Crédito: divulgação Exame de ultrassom - Crédito: divulgação

O CEME – Centro Municipal de Especialidades de São Carlos – está realizando um mutirão de ultrassonografias, ampliando o acesso da população aos exames e reduzindo de forma significativa a fila de espera. no total estão sendo ofertados, em média, mais de 2 mil ultrassons, garantindo mais agilidade no diagnóstico e no atendimento dos pacientes da rede pública.

Esse importante mutirão está sendo realizado com recurso destinado pelo deputado Marcos Pereira, através do mandato do vereador Elton Carvalho, fortalecendo as ações municipais de cuidado com a saúde e ampliando serviços essenciais para quem mais precisa.

A iniciativa já está em andamento e seguirá também nos meses de novembro e dezembro, reforçando o compromisso do vereador com a saúde dos munícipes.

Leia Também

Lei do vereador Bruno Zancheta que garante pulseiras de identificação para pessoas com TEA nas unidades de saúde é aprovada
Notícias do legislativo15h42 - 21 Nov 2025

Lei do vereador Bruno Zancheta que garante pulseiras de identificação para pessoas com TEA nas unidades de saúde é aprovada

Campanha de Manobra de Salvamento contra engasgo: lei do Vereador Bruno Zancheta está em vigor
Notícias do legislativo15h46 - 19 Nov 2025

Campanha de Manobra de Salvamento contra engasgo: lei do Vereador Bruno Zancheta está em vigor

Lei que garante vagas exclusivas de estacionamento para gestantes é sancionada em São Carlos
Notícias do legislativo16h55 - 10 Nov 2025

Lei que garante vagas exclusivas de estacionamento para gestantes é sancionada em São Carlos

Vereador Bruno Zancheta alerta para mais de 450 árvores com risco de queda em São Carlos
Notícias do legislativo07h13 - 07 Nov 2025

Vereador Bruno Zancheta alerta para mais de 450 árvores com risco de queda em São Carlos

Vereador Bruno Zancheta realiza vistoria em imóveis abandonados com diretor da defesa civil
Notícias do legislativo14h48 - 30 Out 2025

Vereador Bruno Zancheta realiza vistoria em imóveis abandonados com diretor da defesa civil

Últimas Notícias