Vereador Bruno Zancheta visita serviço de transporte da saúde e aponta melhorias

O Vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) realizou uma visita à sede do SITS - Serviço Integrado de Transporte Sanitário, responsável pelo deslocamento de pacientes da rede pública de saúde.

O parlamentar destacou a necessidade de intervenções, para a aquisição de novas viaturas, a manutenção das atuais e a contratação de mais colaboradores para garantir o pleno funcionamento do serviço. Ele foi recebido pelos servidores do setor.

Diante do cenário encontrado, o parlamentar afirmou que irá protocolar ofícios direcionados ao secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, solicitando providências e apresentando um relatório detalhado da situação observada. O objetivo é assegurar condições dignas de trabalho aos profissionais e um atendimento seguro e eficiente para a população que depende diariamente do transporte sanitário.

“O SITS tem um papel fundamental na assistência à saúde em nossa cidade. Encontramos uma estrutura que precisa ser cuidada, e é nosso dever cobrar melhorias. Vou encaminhar ofícios ao secretário Leandro Pilha para que as necessidades sejam atendidas e o serviço continue salvando vidas com qualidade”, destacou o vereador.

Com a visita e as ações que serão encaminhadas, o vereador reforça seu compromisso com a fiscalização dos serviços públicos e com a melhoria contínua da saúde municipal.

