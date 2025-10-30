Vereador Bruno Zancheta realiza vistoria em imóveis abandonados com diretor da defesa civil

Atendendo a pedidos da população, o vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), acompanhou o Diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, em uma série de vistorias em imóveis abandonados localizados em diferentes pontos da cidade. A ação teve como objetivo identificar situações de risco e buscar soluções junto aos órgãos competentes.



De acordo com o parlamentar, os relatórios técnicos estão sendo elaborados e os proprietários dos imóveis serão notificados para que tomem as medidas cabíveis de forma urgente, garantindo a segurança e o bem-estar dos moradores do entorno.



O parlamentar pontuou: “Nosso mandato tem como prioridade ouvir a população e agir de maneira efetiva. Muitos desses imóveis oferecem riscos à segurança pública e à saúde, por isso estamos acompanhando de perto cada situação para que as providências sejam tomadas o quanto antes, e se necessário, a demolição, em caso de urgência".



"Seguiremos acompanhando o andamento das notificações e das medidas que deverão ser adotadas pelos proprietários, buscando soluções e principalmente a segurança de todos que residem e transitam na região destes imóveis. Agradeço ao Secretário de Segurança Michel Yabuki e o Diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, pela sensibilidade com essa demanda", finalizou Bruno Zancheta.

