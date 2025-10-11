Vereador Bruno Zancheta conquista ônibus para o projeto “Biblioteca nos Bairros”

São Carlos recebeu uma importante notícia para ampliar o acesso à leitura e à cultura. Graças ao apoio do deputado estadual Guto Zacarias (UNIÃO), o município foi contemplado com um ônibus que será utilizado no projeto “Biblioteca nos Bairros”, iniciativa idealizada pelo vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS).



O projeto, que tem como objetivo levar livros e atividades culturais a diferentes regiões da cidade, é um sonho antigo do parlamentar.“Desde o meu primeiro mandato venho lutando para tirar esse projeto do papel. Como Professor, sempre acreditei que a leitura transforma vidas e que a cultura deve chegar a todos. Agora, com esse ônibus, vamos conseguir levar conhecimento e oportunidade a muitas famílias”, destacou o vereador Bruno Zancheta.



O parlamentar também agradeceu ao deputado Guto Zacarias pela parceria e compromisso com o desenvolvimento de São Carlos. "O Guto tem sido um importante de São Carlos, destinando recursos na área da saúde, educação e segurança, ultrapassando a marca de 1 milhão de reais. Tenho a certeza que vem muita coisa boa pela frente", disse Bruno Zancheta



A expectativa é que o veículo seja totalmente adaptado para essa finalidade, levando a “Biblioteca nos Bairros” a diversas comunidades do município.

Leia Também