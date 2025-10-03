(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Vereador Bruno Zancheta cobra providências sobre árvores com risco de queda

03 Out 2025 - 16h40
No último dia 22, um forte temporal atingiu São Carlos e resultou na queda de mais de 20 árvores em diversos pontos da cidade, gerando transtornos à população, obstrução de vias públicas e prejuízos materiais.

Diante da situação, o vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), protocolou um documento no Legislativo Municipal solicitando informações sobre quantas árvores estão nessa situação, quais ações de prevenção e monitoramento, e principalmente, quais medidas serão tomadas. O objetivo é cobrar providências para evitar novos incidentes e garantir mais segurança à população.

Segundo o parlamentar, é preciso agir com celeridade:“O que aconteceu em nossa cidade demonstra a necessidade de termos um acompanhamento mais rigoroso das árvores que apresentam risco de queda e agirmos com rapidez. Estamos pedindo informações para que possamos trabalhar de forma preventiva e evitar que novas situações voltem a acontecer, trazendo risco de vida para as pessoas”.

O documento foi protocolado na Câmara Municipal e segue para o setor responsável, a fim de que sejam prestadas as informações solicitadas e apontadas as possíveis ações de prevenção.

