Vereador Bruno Zancheta cobra ampliaÃ§Ã£o de leitos psiquiÃ¡tricos nos hospitais

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) cobrou na tribuna da Câmara Municipal de São Carlos, a adoção de providências para a ampliação do número de leitos psiquiátricos nos hospitais. A iniciativa surge diante da crescente demanda por atendimento em saúde mental e da necessidade de garantir assistência adequada para pacientes que necessitam de acompanhamento especializado.

Bruno Zancheta destacou: "A falta de leitos psiquiátricos tem sido uma preocupação constante relatada por profissionais da saúde, familiares e pela própria população, que muitas vezes enfrenta dificuldades para conseguir atendimento em momentos de crise. A ampliação desses leitos é considerada fundamental para garantir tratamento digno, humanizado e seguro para pessoas que enfrentam transtornos mentais."

Além de atender à demanda crescente, a medida também contribui para desafogar outros serviços de saúde, como as unidades de pronto atendimento, que frequentemente recebem pacientes que necessitam de internação especializada, mas não encontram vagas disponíveis na rede hospitalar.

“Precisamos olhar para a saúde mental com a mesma seriedade com que tratamos qualquer outra área da saúde. Muitas famílias vivem momentos extremamente difíceis quando uma pessoa precisa de atendimento psiquiátrico e não encontra leito disponível. A ampliação desses leitos é fundamental para garantir dignidade, cuidado adequado e salvar vidas. Nosso objetivo é fortalecer a rede de atendimento e garantir que ninguém fique sem assistência quando mais precisa, finalizou o parlamentar”.

Para o vereador Bruno Zancheta, investir em saúde mental é uma necessidade urgente e uma responsabilidade do poder público.

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