Vereador Bruno Zancheta anuncia retorno de suplemento para gestantes nas unidades de saúde

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) anunciou o retorno do Carbonato de Cálcio às unidades de saúde do município. O suplemento, essencial para a saúde das gestantes, já está novamente disponível após cobrança e acompanhamento do parlamentar junto à Secretaria Municipal de Saúde. O medicamento é fornecido pelo Governo do Estado, por meio do programa Dose Certa, e sua falta ocorreu em razão de atrasos na logística de distribuição, algo que já foi solucionado.

Diante da ausência do suplemento nas unidades, Bruno Zancheta solicitou informações oficiais e cobrou providências sobre a situação, que vinha preocupando profissionais da saúde e, principalmente, gestantes que dependem do medicamento durante o pré-natal. Após a cobrança do parlamentar, o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, realizou gestão junto à Diretoria Regional de Saúde (DRS), o que possibilitou a regularização do fornecimento e a chegada do medicamento ao município.

Como resultado da demanda, mais de 3 mil comprimidos serão entregues às unidades de saúde, garantindo a normalização do atendimento às gestantes.“O Carbonato de Cálcio é fundamental durante a gestação, pois auxilia na formação dos ossos do bebê, além de contribuir para a saúde da mãe, prevenindo complicações relacionadas à deficiência de cálcio. Não poderíamos permitir que esse medicamento faltasse”, destacou o vereador.

Bruno Zancheta também agradeceu ao secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, pelo suporte e pela atenção à solicitação apresentada. “Agradeço ao secretário Leandro Pilha pela parceria, sensibilidade e, principalmente, por atender prontamente essa demanda tão importante para as gestantes do nosso município”, afirmou.

O parlamentar reforçou que seguirá acompanhando de perto o abastecimento dos medicamentos nas unidades de saúde, garantindo que direitos básicos da população, especialmente das futuras mães, sejam respeitados.

