Vereador Bruno Zancheta alerta para mais de 450 árvores com risco de queda em São Carlos

O vereador Bruno Zancheta(REPUBLICANOS) fez um alerta sobre a situação preocupante de mais de 450 árvores laudadas com risco de queda em São Carlos. O levantamento foi realizado após solicitação do mandato do parlamentar, que tem acompanhado de perto as demandas relacionadas à segurança e à manutenção urbana.

Segundo o vereador, o laudo técnico aponta a necessidade urgente de poda ou corte dessas árvores, muitas delas localizadas em áreas de grande circulação de pessoas e veículos. “Estamos falando de um risco real à segurança da população. Precisamos de ações imediatas do Poder Público para evitar acidentes e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente”, destacou Bruno Zancheta.

O parlamentar reforçou que continuará cobrando soluções efetivas da Prefeitura e acompanhando o cronograma de intervenções. “Nosso compromisso é garantir uma cidade segura e sustentável para todos”, finalizou.

