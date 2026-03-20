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Vereador Bruno Zancheta acompanha plantão na UPA do Santa Felícia e cobra melhorias estruturais e ampliação de leitos

20 Mar 2026 - 09h59Por Jessica Carvalho R
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Vereador Bruno Zancheta acompanha plantão na UPA do Santa Felícia e cobra melhorias estruturais e ampliação de leitos -

O Vereador Bruno Zancheta esteve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santa Felícia para acompanhar a troca de plantão diurno/noturno. A visita faz parte de uma agenda contínua de fiscalização e acompanhamento da rede pública de saúde do município.

Desde o início de seu primeiro mandato, o parlamentar já percorreu todas as unidades de saúde da cidade, incluindo as três UPAs Santa Felícia, Vila Prado e Cidade Aracy, para entender a real necessidade de cada unidade.

Durante a visita, Bruno Zancheta conversou com profissionais da saúde e ouviu munícipes sobre os principais desafios enfrentados no dia a dia da unidade. Entre os pontos mais críticos identificados está a necessidade urgente de uma reforma geral na estrutura da UPA, que apresenta sinais visíveis de desgaste ao longo dos anos.

“A UPA Santa Felícia precisa, com a maior brevidade possível, de uma reforma completa. Estamos falando de um equipamento essencial para a cidade, que precisa oferecer dignidade aos pacientes e condições adequadas de trabalho para os profissionais. Essa é uma demanda urgente”, destacou o vereador.

Outro ponto levantado foi a necessidade de manutenção e melhoria da iluminação externa da unidade, visando aumentar a segurança de pacientes, acompanhantes e servidores, especialmente no período noturno.

Além das questões estruturais, o parlamentar reforçou a importância da ampliação de leitos psiquiátricos no município. Segundo ele, a crescente demanda por atendimento em saúde mental exige atenção prioritária do poder público.

“Temos observado um aumento significativo na procura por atendimento em saúde mental. A ampliação de leitos psiquiátricos em nosso município é fundamental para garantir acolhimento adequado, evitar sobrecarga nas unidades de urgência e oferecer um tratamento mais humanizado para quem precisa”, afirmou.

Por fim, Bruno Zancheta enalteceu o trabalho dos profissionais da saúde que atuam na UPA Santa Felícia e reafirmou seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos.

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