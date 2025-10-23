(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Notícias do legislativo

Segurança Pública: recurso destinado por Guto Zacarias atende pedido do Vereador Bruno Zancheta

23 Out 2025 - 15h21Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Segurança Pública: recurso destinado por Guto Zacarias atende pedido do Vereador Bruno Zancheta -

A área de segurança pública de São Carlos vai receber um importante investimento.O deputado estadual Guto Zacarias destinou recursos para a ampliação do sistema de monitoramento de São Carlos, atendendo um pedido do vereador Bruno Zancheta. A iniciativa tem como enfoque principal a expansão do sistema de segurança, garantindo mais tranquilidade para todos os moradores do município.

O vereador Bruno Zancheta destacou a importância dessa conquista: “Investir em segurança é investir na qualidade de vida da população. Com a ampliação dos sistemas de monitoramento, implantaremos câmeras de segurança em pontos estratégicos, onde hoje não temos. Logo, teremos ainda mais eficiência para auxiliar as forças de segurança e prevenir situações de risco em diversas regiões da cidade.”

O parlamentar também fez questão de agradecer o apoio do deputado estadual: “Agradeço ao deputado Guto Zacarias, que tem demonstrado grande compromisso com São Carlos. Ele já destinou diversos recursos para a nossa cidade, sempre atendendo demandas importantes e contribuindo para o desenvolvimento local.”

Leia Também

Vereador Paulo Vieira pede reforma da USF do Santa Angelina
Notícias do legislativo18h36 - 20 Out 2025

Vereador Paulo Vieira pede reforma da USF do Santa Angelina

Castrações, microchipagem e testes FIV/FELV: Elton Carvalho destina recursos para ONG ASA
Cuidado animal 16h59 - 20 Out 2025

Castrações, microchipagem e testes FIV/FELV: Elton Carvalho destina recursos para ONG ASA

Vereador Jùlio Cesar parabeniza Volkswagen pelos 29 anos da inauguração de Fábrica em São Carlos
Notícias do legislativo09h32 - 20 Out 2025

Vereador Jùlio Cesar parabeniza Volkswagen pelos 29 anos da inauguração de Fábrica em São Carlos

Semáforo implantado em cruzamento perigoso atende demanda apresentada pelo vereador Bruno Zancheta
Notícias do legislativo07h37 - 18 Out 2025

Semáforo implantado em cruzamento perigoso atende demanda apresentada pelo vereador Bruno Zancheta

Vereador Julio Cesar acompanha trajeto de ônibus da linha 50 (Rodoviária-Cidade Aracy)
Notícias do legislativo15h57 - 17 Out 2025

Vereador Julio Cesar acompanha trajeto de ônibus da linha 50 (Rodoviária-Cidade Aracy)

Últimas Notícias