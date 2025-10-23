Segurança Pública: recurso destinado por Guto Zacarias atende pedido do Vereador Bruno Zancheta

A área de segurança pública de São Carlos vai receber um importante investimento.O deputado estadual Guto Zacarias destinou recursos para a ampliação do sistema de monitoramento de São Carlos, atendendo um pedido do vereador Bruno Zancheta. A iniciativa tem como enfoque principal a expansão do sistema de segurança, garantindo mais tranquilidade para todos os moradores do município.

O vereador Bruno Zancheta destacou a importância dessa conquista: “Investir em segurança é investir na qualidade de vida da população. Com a ampliação dos sistemas de monitoramento, implantaremos câmeras de segurança em pontos estratégicos, onde hoje não temos. Logo, teremos ainda mais eficiência para auxiliar as forças de segurança e prevenir situações de risco em diversas regiões da cidade.”

O parlamentar também fez questão de agradecer o apoio do deputado estadual: “Agradeço ao deputado Guto Zacarias, que tem demonstrado grande compromisso com São Carlos. Ele já destinou diversos recursos para a nossa cidade, sempre atendendo demandas importantes e contribuindo para o desenvolvimento local.”

