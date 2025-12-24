(16) 99963-6036
quarta, 24 de dezembro de 2025
Notícias do legislativo

Pulseiras coloridas para pessoas com TEA nas UPAs: lei do vereador Bruno Zancheta entra em vigor

24 Dez 2025 - 11h15Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pulseiras coloridas para pessoas com TEA nas UPAs: lei do vereador Bruno Zancheta entra em vigor -

Uma importante conquista para a inclusão e o acolhimento no atendimento em saúde entrou oficialmente em vigor em São Carlos. A lei, de autoria do Vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), que garante a utilização de pulseiras coloridas como forma de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e demais serviços públicos de saúde do município — já está sendo implementada.

A medida tem como objetivo facilitar a identificação imediata da pessoa com TEA, permitindo que as equipes de saúde adotem um atendimento mais sensível, adequado e humanizado. A pulseira colorida funciona como um sinal visual rápido, capaz de orientar os profissionais sobre necessidades específicas — como ambientes mais tranquilos, prioridade em determinadas etapas e comunicação adaptada.

O Vereador Bruno Zancheta destacou :"Hoje destacamos uma conquista muito importante para a inclusão e o acolhimento em nossa cidade. A lei de nossa autoria, que garante pulseiras coloridas para identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, já está em vigor. Essa é uma medida simples, mas que transforma a experiência dessas famílias no atendimento. Quero agradecer todas as pessoas que contribuíram para que essa lei se tornasse realidade. Agora, vamos acompanhar de perto a implementação para garantir que ela funcione plenamente em todas as unidades."

A conquista não é apenas legislativa, mas também social. A iniciativa nasceu ouvindo famílias, profissionais da saúde e cuidadores, e agora começa a se tornar parte da rotina de atendimento no município.

Somente em 2025, mais de 15 leis de autoria do vereador foram aprovadas pela Câmara Municipal, reforçando o compromisso com políticas públicas inclusivas e eficazes. Agora, uma nova fase se inicia: garantir que esta lei seja aplicada em sua totalidade.

Leia Também

Mais de 1,5 mil pessoas participam da primeira fase da revisão do Plano Diretor
Notícias do legislativo20h14 - 19 Dez 2025

Mais de 1,5 mil pessoas participam da primeira fase da revisão do Plano Diretor

Vereador Jùlio Cesar solicita implantação de travessia segura
Notícias do legislativo17h19 - 19 Dez 2025

Vereador Jùlio Cesar solicita implantação de travessia segura

Bruno Zancheta conquista R$ 150 mil reais para Oncologia da Santa Casa através do Deputado Guto Zacarias
Notícias do legislativo16h51 - 19 Dez 2025

Bruno Zancheta conquista R$ 150 mil reais para Oncologia da Santa Casa através do Deputado Guto Zacarias

Vereador Bruno Zancheta anuncia retorno de suplemento para gestantes nas unidades de saúde
Notícias do legislativo12h58 - 17 Dez 2025

Vereador Bruno Zancheta anuncia retorno de suplemento para gestantes nas unidades de saúde

Dezembro Verde 2025: lei do Vereador Bruno Zancheta que combate abandono e maus tratos aos animais está nas ruas
Notícias do legislativo17h50 - 08 Dez 2025

Dezembro Verde 2025: lei do Vereador Bruno Zancheta que combate abandono e maus tratos aos animais está nas ruas

Últimas Notícias