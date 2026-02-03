Presidente da Câmara Lucão Fernandes cobra ações firmes contra o feminicídio

Durante o pronunciamento, Lucão destacou que cada novo caso representa uma vida interrompida e uma família destruída, além de evidenciar a urgência de respostas mais firmes do poder público e da sociedade. “Não se trata de um fato isolado, mas de uma realidade alarmante que exige responsabilidade institucional e ação concreta”, afirmou.

O presidente da Câmara também parabenizou a vereadora Raquel Auxiliadora, que participou de uma caminhada contra o feminicídio em Boa Esperança do Sul. Para ele, a presença de representantes do Legislativo em atos públicos de conscientização é fundamental para demonstrar compromisso e proximidade com a população. “Gestos como esse mostram que o poder público está atento e engajado nessa luta”, ressaltou.

Lucão citou dados do Anuário da Segurança, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do ano de 2025 em que aponta o agravamento da violência contra a mulher. Entre os números apresentados, destacam-se:

• 63,6% das vítimas de feminicídio são mulheres negras;

• 70,5% têm entre 18 e 44 anos;

• 8 em cada 10 foram mortas por companheiros ou ex-companheiros;

• 64,3% dos crimes ocorreram dentro de casa;

• 97% dos autores são homens.

Ao trazer os dados, o parlamentar reforçou que o problema não diz respeito apenas às mulheres. “Aqui em São Carlos, reafirmo: esse tema é de nós, homens. Precisamos assumir nossa responsabilidade, romper com a omissão e agir com austeridade”, declarou.

Encerrando a fala, Lucão Fernandes defendeu que o feminicídio seja enfrentado como uma falha coletiva e um dever urgente do Estado e da sociedade. “Não podemos normalizar o inaceitável. É preciso dizer basta — e dizer basta com ações, políticas públicas e debate permanente”, concluiu.

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes, usou a tribuna nesta terça feira para manifestar indignação diante de mais um caso de feminicídio registrado na região. O crime ocorreu no último sábado, em Boa Esperança do Sul, onde uma mulher foi brutalmente assassinada, reforçando um cenário de violência que, segundo o parlamentar, “insiste em se repetir e não pode mais ser tratado como estatística”.