(16) 99963-6036
terça, 03 de fevereiro de 2026
Notícias do legislativo

Presidente da Câmara Lucão Fernandes cobra ações firmes contra o feminicídio

03 Fev 2026 - 19h50Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Presidente da Câmara Lucão Fernandes cobra ações firmes contra o feminicídio -
O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes, usou a tribuna nesta terça feira para manifestar indignação diante de mais um caso de feminicídio registrado na região. O crime ocorreu no último sábado, em Boa Esperança do Sul, onde uma mulher foi brutalmente assassinada, reforçando um cenário de violência que, segundo o parlamentar, “insiste em se repetir e não pode mais ser tratado como estatística”.
 
Durante o pronunciamento, Lucão destacou que cada novo caso representa uma vida interrompida e uma família destruída, além de evidenciar a urgência de respostas mais firmes do poder público e da sociedade. “Não se trata de um fato isolado, mas de uma realidade alarmante que exige responsabilidade institucional e ação concreta”, afirmou.
 
O presidente da Câmara também parabenizou a vereadora Raquel Auxiliadora, que participou de uma caminhada contra o feminicídio em Boa Esperança do Sul. Para ele, a presença de representantes do Legislativo em atos públicos de conscientização é fundamental para demonstrar compromisso e proximidade com a população. “Gestos como esse mostram que o poder público está atento e engajado nessa luta”, ressaltou.
 
Lucão citou dados do Anuário da Segurança, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do ano de 2025 em que aponta o agravamento da violência contra a mulher. Entre os números apresentados, destacam-se:
 
• 63,6% das vítimas de feminicídio são mulheres negras;
• 70,5% têm entre 18 e 44 anos;
• 8 em cada 10 foram mortas por companheiros ou ex-companheiros;
• 64,3% dos crimes ocorreram dentro de casa;
• 97% dos autores são homens.
 
Ao trazer os dados, o parlamentar reforçou que o problema não diz respeito apenas às mulheres. “Aqui em São Carlos, reafirmo: esse tema é de nós, homens. Precisamos assumir nossa responsabilidade, romper com a omissão e agir com austeridade”, declarou.
 
Encerrando a fala, Lucão Fernandes defendeu que o feminicídio seja enfrentado como uma falha coletiva e um dever urgente do Estado e da sociedade. “Não podemos normalizar o inaceitável. É preciso dizer basta — e dizer basta com ações, políticas públicas e debate permanente”, concluiu.

Leia Também

Elton Carvalho destina R$ 100 mil para construção com foco no bem estar animal e socialização
Área de soltura no Canil Municipal08h15 - 02 Fev 2026

Elton Carvalho destina R$ 100 mil para construção com foco no bem estar animal e socialização

Vereador Bruno Zancheta visita serviço de transporte da saúde e aponta melhorias
Notícias do legislativo08h07 - 01 Fev 2026

Vereador Bruno Zancheta visita serviço de transporte da saúde e aponta melhorias

Vereador Júlio Cesar cobra esclarecimentos e mudanças na aplicação da Lei dos Motofretistas
Notícias do legislativo13h40 - 28 Jan 2026

Vereador Júlio Cesar cobra esclarecimentos e mudanças na aplicação da Lei dos Motofretistas

Vereadores Bruno Zancheta e Elton Carvalho cobram a contratação de novos fiscais para o Departamento de Defesa Animal
Notícias do legislativo07h19 - 24 Jan 2026

Vereadores Bruno Zancheta e Elton Carvalho cobram a contratação de novos fiscais para o Departamento de Defesa Animal

Com apoio de Marcos Pereira, Elton Carvalho viabiliza investimentos históricos na saúde de São Carlo
Notícias do legislativo18h01 - 23 Jan 2026

Com apoio de Marcos Pereira, Elton Carvalho viabiliza investimentos históricos na saúde de São Carlo

Últimas Notícias