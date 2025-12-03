Prefeitura revitaliza o Calçadão após requerimento da vereadora Cidinha do Oncológico

No final de junho de 2025, a vereadora Cidinha do Oncológico protocolou um requerimento junto à Prefeitura solicitando a recuperação do calçamento do Calçadão da Rua General Osório. Cidinha foi procurada por diversos comerciantes e munícipes que frequentam o centro da cidade relatando o estado precário do piso no Calçadão, que apresentava danos em diversos pontos. Na época, a vereadora pôde constatar que os buracos e desníveis no piso poderiam causar acidentes, e estavam colocando em risco a segurança de pedestres, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Em seu requerimento a parlamentar destacou que a deterioração do calçamento prejudicava a estética da região central da cidade, transmitindo uma imagem de abandono. Salientando ainda que é dever da administração pública garantir a conservação das áreas de uso público, assegurando segurança, acessibilidade e boas condições de tráfego para a população.

A parlamentar agradece à Secretaria Municipal de Manutenção e Conservação da Qualidade Urbana pelo atendimento ao seu pedido para recuperação do Calçadão e pela pronta execução do serviço. “O Calçadão é um verdadeiro cartão-postal da cidade de São Carlos e merece atenção especial”, declarou.

