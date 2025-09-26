Paulo Vieira, Leandro Severo e maestro da USP discutem projeto de música para crianças no Santa Angelina

Crédito: Divulgação

O vereador Paulo Vieira (PP), o secretário de Cultura Leandro Severo e o maestro Rubens Russomanno Ricciardi, do Departamento de Música da FFCLRP/USP, participaram, na noite desta quarta-feira (24), de um concerto da USP Filarmônica, no Teatro Municipal de São Carlos.

Durante o concerto, foram apresentados mais detalhes sobre a implantação de um projeto de formação musical para crianças do bairro Santa Angelina.

A iniciativa será realizada em convênio com o IEA-USP São Carlos, a PMSC e o Departamento de Música (DM) da FFCLRP. O projeto prevê o ensino de instrumentos de corda — violino, viola, contrabaixo e violoncelo — no contraturno escolar, atendendo até 120 crianças da comunidade.

As reuniões vêm sendo realizadas na USP, organizadas pelos professores Tito José Bonagamba e José Marcos Alves. Os responsáveis pelo curso serão os professores Marcus Vinicius e Lucas Gallon, do DM/USP. A equipe contará ainda com instrutores, ex-alunos do Departamento, que terão carga de 10 horas semanais, sendo três dedicadas ao ensino de instrumentos de corda e uma à musicalização infantil.

O pró-labore será custeado por meio de recursos de emenda parlamentar do vereador Paulo Vieira, viabilizados por uma fundação que ainda será definida.

O secretário de Cultura, Leandro Severo, destacou a importância da proposta.

“Esse é um projeto que dialoga diretamente com a inclusão e a transformação social. A música tem o poder de abrir caminhos, fortalecer valores e despertar talentos. Ver a USP, a Prefeitura e a comunidade juntos nessa construção nos dá a certeza de que estamos plantando uma semente que pode mudar a vida de muitas crianças do Santa Angelina e de suas famílias”, afirmou.

