(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Notícias do legislativo

Paulo Vieira, Leandro Severo e maestro da USP discutem projeto de música para crianças no Santa Angelina

25 Set 2025 - 18h18Por Redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Paulo Vieira, Leandro Severo e maestro da USP discutem projeto de música para crianças no Santa Angelina - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O vereador Paulo Vieira (PP), o secretário de Cultura Leandro Severo e o maestro Rubens Russomanno Ricciardi, do Departamento de Música da FFCLRP/USP, participaram, na noite desta quarta-feira (24), de um concerto da USP Filarmônica, no Teatro Municipal de São Carlos.

Durante o concerto, foram apresentados mais detalhes sobre a implantação de um projeto de formação musical para crianças do bairro Santa Angelina.
A iniciativa será realizada em convênio com o IEA-USP São Carlos, a PMSC e o Departamento de Música (DM) da FFCLRP. O projeto prevê o ensino de instrumentos de corda — violino, viola, contrabaixo e violoncelo — no contraturno escolar, atendendo até 120 crianças da comunidade.

As reuniões vêm sendo realizadas na USP, organizadas pelos professores Tito José Bonagamba e José Marcos Alves. Os responsáveis pelo curso serão os professores Marcus Vinicius e Lucas Gallon, do DM/USP. A equipe contará ainda com instrutores, ex-alunos do Departamento, que terão carga de 10 horas semanais, sendo três dedicadas ao ensino de instrumentos de corda e uma à musicalização infantil.

O pró-labore será custeado por meio de recursos de emenda parlamentar do vereador Paulo Vieira, viabilizados por uma fundação que ainda será definida.
O secretário de Cultura, Leandro Severo, destacou a importância da proposta.
“Esse é um projeto que dialoga diretamente com a inclusão e a transformação social. A música tem o poder de abrir caminhos, fortalecer valores e despertar talentos. Ver a USP, a Prefeitura e a comunidade juntos nessa construção nos dá a certeza de que estamos plantando uma semente que pode mudar a vida de muitas crianças do Santa Angelina e de suas famílias”, afirmou.

Leia Também

Vereadores Bruno Zancheta e Malabim propõem criação de vagas exclusivas de estacionamento para gestantes
Notícias do legislativo11h31 - 26 Set 2025

Vereadores Bruno Zancheta e Malabim propõem criação de vagas exclusivas de estacionamento para gestantes

Projeto de formação musical para crianças do Santa Angelina avança com apoio do vereador Paulo Vieira
Notícias do legislativo17h52 - 18 Set 2025

Projeto de formação musical para crianças do Santa Angelina avança com apoio do vereador Paulo Vieira

Elton Carvalho cobra providências no caso de estudante que utilizou carimbo de médica em UPA
Sindicância16h17 - 18 Set 2025

Elton Carvalho cobra providências no caso de estudante que utilizou carimbo de médica em UPA

Campanha de manobra de salvamento contra engasgo: lei do vereador Bruno Zancheta é aprovada na Câmara
Notícias do legislativo15h59 - 18 Set 2025

Campanha de manobra de salvamento contra engasgo: lei do vereador Bruno Zancheta é aprovada na Câmara

Vereador Júlio Cesar cobra informações sobre o combate às queimadas no município
Notícias do legislativo16h30 - 16 Set 2025

Vereador Júlio Cesar cobra informações sobre o combate às queimadas no município

Últimas Notícias