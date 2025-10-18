Semáforo implantado em cruzamento perigoso atende demanda apresentada pelo vereador Bruno Zancheta

O parlamentar destacou que há mais de dois anos vinha solicitando a instalação do equipamento ao Executivo Municipal e que recebia quase diariamente reclamações de moradores e condutores sobre a falta de segurança no local.

“Esse semáforo representa mais segurança e tranquilidade para todos que circulam por essa região. Recebíamos constantemente relatos de acidentes e de pessoas que se sentiam inseguras ao atravessar o cruzamento, com colisões todos os dias. Após muito diálogo e insistência, conseguimos atender essa importante demanda da população”, afirmou o vereador.

Bruno Zancheta finalizou: "Gostaria de agradecer ao Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana Michael Yabuki e a toda sua equipe por atenderem não apenas o nosso pedido, mas principalmente o anseio da população. Essa conquista é fruto do diálogo e do trabalho conjunto em prol da segurança viária de São Carlos. Com essa atitude, além de melhorar o fluxo de trânsito da cidade, estou zelando pela vida das pessoas”, finalizou o parlamentar.

