sábado, 18 de outubro de 2025
Notícias do legislativo

Semáforo implantado em cruzamento perigoso atende demanda apresentada pelo vereador Bruno Zancheta

18 Out 2025 - 07h37Por Jessica CR
A Prefeitura Municipal de São Carlos, atendendo a um pedido do vereador Bruno Zancheta, implantou uma nova sinalização semáforicano cruzamento entre as ruas Major José Inácio e Ruy Barbosa, um ponto que há muito tempo preocupa motoristas e pedestres devido ao alto número de acidentes e situações de risco.
 
O parlamentar destacou que há mais de dois anos vinha solicitando a instalação do equipamento ao Executivo Municipal e que recebia quase diariamente reclamações de moradores e condutores sobre a falta de segurança no local.
 
“Esse semáforo representa mais segurança e tranquilidade para todos que circulam por essa região. Recebíamos constantemente relatos de acidentes e de pessoas que se sentiam inseguras ao atravessar o cruzamento, com colisões todos os dias. Após muito diálogo e insistência, conseguimos atender essa importante demanda da população”, afirmou o vereador.
 
Bruno Zancheta finalizou: "Gostaria de agradecer ao Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana Michael Yabuki e a toda sua equipe por atenderem não apenas o nosso pedido, mas principalmente o anseio da população. Essa conquista é fruto do diálogo e do trabalho conjunto em prol da segurança viária de São Carlos. Com essa atitude, além de melhorar o fluxo de trânsito da cidade, estou zelando pela vida das pessoas”, finalizou o parlamentar.

