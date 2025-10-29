(16) 99963-6036
quarta, 29 de outubro de 2025
Notícias do legislativo

Mutirão de óculos: vereador Elton Carvalho destina recurso para zerar a fila de espera

29 Out 2025 - 13h49Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mutirão de óculos: vereador Elton Carvalho destina recurso para zerar a fila de espera -
Em uma iniciativa que visa promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida da população, o vereador Elton Carvalho destinou recurso para a aquisição de óculos de grau para pessoas em situação de vulnerabilidade no município de São Carlos que aguardam na vila de espera na Secretaria de Saúde.
 
A medida tem como objetivo zerar a fila de espera por óculos de grau, garantindo que todos que necessitam possam ter acesso a esse item essencial. A ação é especialmente relevante para quem não tem condições financeiras de arcar com esses custos, impactando diretamente na inclusão e na qualidade de vida.
 
O vereador Elton Carvalho declarou: “Fico muito contente em poder contribuir com um projeto tão importante, impactando diretamente a qualidade de vida das pessoas e oportunizando inclusão social. É mais um investimento que o nosso mandato faz em saúde e espero fazer novas contribuições em breve.”
 
Com essa iniciativa, o vereador reforça o compromisso com a saúde e bem-estar da população, mostrando que pequenos investimentos podem gerar grandes impactos sociais.

Leia Também

Segurança Pública: recurso destinado por Guto Zacarias atende pedido do Vereador Bruno Zancheta
Notícias do legislativo15h21 - 23 Out 2025

Segurança Pública: recurso destinado por Guto Zacarias atende pedido do Vereador Bruno Zancheta

Vereador Paulo Vieira pede reforma da USF do Santa Angelina
Notícias do legislativo18h36 - 20 Out 2025

Vereador Paulo Vieira pede reforma da USF do Santa Angelina

Castrações, microchipagem e testes FIV/FELV: Elton Carvalho destina recursos para ONG ASA
Cuidado animal 16h59 - 20 Out 2025

Castrações, microchipagem e testes FIV/FELV: Elton Carvalho destina recursos para ONG ASA

Vereador Jùlio Cesar parabeniza Volkswagen pelos 29 anos da inauguração de Fábrica em São Carlos
Notícias do legislativo09h32 - 20 Out 2025

Vereador Jùlio Cesar parabeniza Volkswagen pelos 29 anos da inauguração de Fábrica em São Carlos

Semáforo implantado em cruzamento perigoso atende demanda apresentada pelo vereador Bruno Zancheta
Notícias do legislativo07h37 - 18 Out 2025

Semáforo implantado em cruzamento perigoso atende demanda apresentada pelo vereador Bruno Zancheta

Últimas Notícias