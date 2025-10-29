Mutirão de óculos: vereador Elton Carvalho destina recurso para zerar a fila de espera

A medida tem como objetivo zerar a fila de espera por óculos de grau, garantindo que todos que necessitam possam ter acesso a esse item essencial. A ação é especialmente relevante para quem não tem condições financeiras de arcar com esses custos, impactando diretamente na inclusão e na qualidade de vida.

O vereador Elton Carvalho declarou: “Fico muito contente em poder contribuir com um projeto tão importante, impactando diretamente a qualidade de vida das pessoas e oportunizando inclusão social. É mais um investimento que o nosso mandato faz em saúde e espero fazer novas contribuições em breve.”

Com essa iniciativa, o vereador reforça o compromisso com a saúde e bem-estar da população, mostrando que pequenos investimentos podem gerar grandes impactos sociais.

Em uma iniciativa que visa promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida da população, o vereador Elton Carvalho destinou recurso para a aquisição de óculos de grau para pessoas em situação de vulnerabilidade no município de São Carlos que aguardam na vila de espera na Secretaria de Saúde.