Mais de 1,5 mil pessoas participam da primeira fase da revisão do Plano Diretor

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Cidade e Infraestrutura, concluiu na quarta-feira (17/12) a primeira fase da Revisão do Plano Diretor Estratégico do município. O processo, iniciado em março deste ano, foi marcado por uma intensa agenda participativa, envolvendo diferentes regiões da cidade e os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.

Ao longo dessa etapa, a administração municipal promoveu a Pré-Conferência da Cidade, a Conferência da Cidade e oito audiências públicas realizadas nas regiões norte, sul, leste, oeste, centro, além dos dois distritos. Os temas debatidos foram definidos previamente durante a Conferência da Cidade, garantindo alinhamento com as demandas levantadas pela população.

Para assegurar a qualidade técnica do processo, a Prefeitura investiu em assessoria especializada e adotou o uso de Inteligência Artificial como ferramenta de apoio, com o objetivo de organizar contribuições e ampliar o alcance do debate. Também foi realizada uma ampla campanha de divulgação, com publicações nas redes sociais, entrevistas em rádios locais, distribuição de panfletos e uso de carros de som, incentivando a participação da comunidade em todas as etapas.

As oito audiências públicas somaram 32 horas de diálogo direto com a população, com média de 180 participantes por encontro, totalizando mais de 1.500 pessoas. Cerca de 100 cidadãos utilizaram a palavra para apresentar sugestões e questionamentos. Além disso, a Secretaria realizou mais de 40 horas de reuniões internas de preparação. Ao todo, foram publicadas 96 matérias nas redes sociais da Prefeitura e concedidas 19 entrevistas em rádios para divulgação do processo.

Durante os encontros, aproximadamente 400 questionários foram preenchidos pelos participantes, permitindo o levantamento de expectativas e prioridades para o novo Plano Diretor. O governo municipal também convidou cinco especialistas renomados para palestras técnicas relacionadas aos temas da revisão, contribuindo para qualificar o debate.

Pela primeira vez, as comunidades de Água Vermelha e Santa Eudóxia participaram ativamente da revisão do Plano Diretor. Entre os principais assuntos discutidos estiveram soluções baseadas na natureza, reformulação do transporte, zoneamento do bairro Santa Mônica, mobilidade urbana e ajustes nos zoneamentos existentes.

A próxima fase do processo já tem datas definidas. No dia 28 de janeiro de 2026, será realizada uma reunião na ACISC voltada a empresários, empreendedores e representantes de entidades como CIESP, ACISC, CREA, SINDUSCON e Sindicato Rural. Em 4 de fevereiro, o debate será direcionado a acadêmicos, pesquisadores, cientistas e startups. Já no dia 25 de fevereiro, a comissão ouvirá entidades ligadas à defesa do meio ambiente. Em março, novas audiências públicas de retorno ocorrerão nas mesmas regiões, com apresentação das propostas em formato de oficinas.

Após essa etapa, as comissões nomeadas pelo prefeito irão deliberar sobre as contribuições e encaminhá-las ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Carlos (COMDUSC) e ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). A partir daí, será elaborado o texto final da Revisão do Plano Diretor. O envio do projeto à Câmara Municipal está previsto para maio, com expectativa de deliberação até agosto.

O assessor do prefeito, João Muller, destacou o caráter participativo do processo. “O prefeito Netto determinou que a revisão do Plano Diretor fosse realizada com a mais ampla participação da sociedade, incluindo membros do Ministério Público, da Câmara Municipal e do Governo. As alterações serão pontuais, com atualização de legislações específicas, garantindo um ambiente de negócios favorável à iniciativa privada e respeitando o desenvolvimento sustentável”, afirmou.

O prefeito Netto Donato também ressaltou a importância da revisão para o futuro da cidade. “Estamos construindo um Plano Diretor moderno, que respeita a história de São Carlos e, ao mesmo tempo, projeta o município para o futuro. A participação da população tem sido fundamental e continuará sendo em todas as etapas. Queremos um Plano fruto do diálogo, que prepare São Carlos para crescer de forma sustentável, equilibrando desenvolvimento econômico e qualidade de vida”, concluiu.

