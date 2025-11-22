(16) 99963-6036
Lei do vereador Bruno Zancheta que garante pulseiras de identificação para pessoas com TEA nas unidades de saúde é aprovada

21 Nov 2025 - 15h42Por Jessica Carvalho R.
A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, por unanimidade, o projeto de Lei de autoria do vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), que institui o uso de pulseiras coloridas como forma de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos atendimentos realizados nas unidades públicas de saúde do município. A medida tem como objetivo garantir prioridade, acolhimento e um atendimento mais humanizado aos pacientes autistas.

A proposta não gera custos elevados e não cria novas burocracias, mas reforça direitos já assegurados nacionalmente e traz benefícios diretos à população. Entre eles, destacam-se a humanização do atendimento, a promoção da inclusão, a facilitação da comunicação entre equipes médicas e familiares e amplia o acolhimento.

Ao comentar a aprovação, o vereador Bruno Zancheta destacou a importância da iniciativa: “Este projeto nasce de uma escuta atenta às famílias e profissionais que convivem diariamente com as dificuldades enfrentadas por pessoas com TEA no acesso à saúde. As pulseiras representam um gesto simples, mas de enorme impacto, garantindo respeito, prioridade e um atendimento mais adequado.”

O parlamentar também agradeceu o apoio dos parlamentares: “A aprovação unânime demonstra o compromisso desta Casa com a inclusão e com a defesa da dignidade humana. Agradeço a todos os vereadores pelo voto favorável e pela sensibilidade com essa causa. Agora, aguardamos a sanção do Executivo para que a lei comece a beneficiar nossa população.”

Com a aprovação, o município avança em políticas públicas que reforçam a cidadania e ampliam a acessibilidade de pessoas com TEA, dando mais um passo importante rumo a uma cidade mais inclusiva.

 

