terça, 07 de outubro de 2025
Saúde da mulher

Lei de Paulo Vieira garante prioridade em mamografias para mulheres a partir dos 30 anos

07 Out 2025 - 19h23Por Da redação
Lei de Paulo Vieira garante prioridade em mamografias para mulheres a partir dos 30 anos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

Durante o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, o vereador Paulo Vieira (PP) lembra que já está em vigor em São Carlos a Lei nº 23.495/2025, de sua autoria, que garante prioridade na realização de exames de mamografia para mulheres a partir dos 30 anos que tenham histórico familiar de câncer de mama ou presença de nódulos.

A lei, sancionada em julho pelo prefeito Antonio Donato Netto, determina que a prioridade deve ser assegurada por meio de agendamento rápido e eficiente em toda a rede pública de saúde do município.

O benefício também se estende às mulheres que realizam tratamento oncológico mamário, necessitam de avaliações periódicas ou precisam do exame com urgência, mediante prescrição ou indicação médica.

Segundo Paulo Vieira, a lei tem como objetivo salvar vidas por meio do diagnóstico precoce:

“A prevenção é o caminho mais eficaz. Muitas mulheres deixam de fazer o exame por causa da demora no agendamento. Essa lei foi pensada justamente para mudar essa realidade e garantir que o cuidado com a saúde da mulher seja prioridade o ano todo”, afirmou o vereador.

A iniciativa reforça o compromisso de Paulo Vieira com a saúde e o bem-estar das mulheres de São Carlos, em sintonia com as ações da Câmara Municipal durante o Outubro Rosa.

