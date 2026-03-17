Jùlio Cesar solicita esclarecimentos sobre concurso da Guarda Municipal de São Carlos

O vereador Jùlio Cesar protocolou um requerimento na Câmara Municipal de São Carlos solicitando informações oficiais à Prefeitura sobre o Concurso Público nº 001/2024 – 716, destinado ao provimento de vagas na Guarda Municipal 3ª Classe, realizado em parceria com o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo.

O pedido de esclarecimentos foi motivado por relatos de candidatos aprovados, que procuraram o vereador preocupados com os sucessivos atrasos e paralisações do certame, prejudicando a convocação dos profissionais e comprometendo a efetividade da segurança pública no município.

Segundo os relatos, a prova objetiva foi aplicada em maio de 2024, seguida pelo Teste de Aptidão Física (TAF) em julho do mesmo ano. O exame psicológico, inicialmente previsto para ser realizado entre 30 e 60 dias após o TAF, foi adiado e somente ocorreu em abril de 2025. Em seguida, o concurso permaneceu paralisado por meses, sendo que o exame médico dos candidatos foi realizado apenas em setembro de 2025.

Diante desse histórico, Jùlio Cesar solicita à Prefeitura informações oficiais sobre os prazos e procedimentos para a convocação dos candidatos aprovados, as prioridades adotadas no chamamento, eventuais entraves que tenham impactado o andamento do processo e as medidas que estão sendo tomadas para garantir transparência e celeridade.

“É imprescindível que os candidatos recebam respostas claras e oficiais e que o processo seja finalizado com agilidade, garantindo transparência, respeito aos aprovados e o fortalecimento da segurança pública em São Carlos”, afirmou Jùlio Cesar.

O vereador aguarda retorno do Executivo Municipal, de modo que os aprovados possam acompanhar de maneira oficial todos os trâmites do concurso e planejar adequadamente sua incorporação à Guarda Municipal.

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