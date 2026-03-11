JÃ¹lio Cesar cobra providÃªncias sobre serviÃ§os de tapa-buracos em SÃ£o Carlos

Diante das constantes reclamações de motoristas e moradores, o vereador Jùlio Cesar protocolou um requerimento solicitando informações e providências do poder público em relação aos serviços de tapa-buracos no município de São Carlos.

Segundo o vereador, diversos pontos da cidade vêm sofrendo com a degradação do asfalto, situação que tem gerado transtornos e até prejuízos para motoristas. “Recebemos muitos relatos de condutores que tiveram pneus rasgados e danos em seus veículos por conta das condições das vias”, destacou.

Entre os exemplos citados no documento está o cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Rua Dom Pedro, onde um buraco foi sinalizado com cavalete, mas até o momento o serviço de reparo ainda não foi realizado.

Outro ponto mencionado é o cruzamento da Rua Theodureto de Camargo com a Rua Miguel Damha, na Vila Prado, onde, segundo relatos, o buraco vem aumentando gradativamente, causando transtornos para quem trafega pela região.

Já na Rua Miguel Petroni, nas proximidades do Posto Universitário, motoristas também relatam problemas frequentes, com pneus sendo danificados devido às irregularidades no asfalto.

De acordo com Jùlio Cesar, esses são apenas alguns exemplos entre diversos pontos do município que necessitam de manutenção urgente. No requerimento, o parlamentar questiona quais ações estão sendo planejadas para a recuperação da malha viária e qual o cronograma de execução dos serviços de tapa-buracos.

O vereador afirmou ainda que seguirá acompanhando a situação e cobrando providências, com o objetivo de garantir mais segurança e melhores condições de tráfego para a população.

