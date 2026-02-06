(16) 99963-6036
Notícias do legislativo

Entrega de correspondências chega ao Varjão e Recreio Campestre após solicitação de Bruno Zancheta

06 Fev 2026 - 10h15Por Jessica Carvalho R
Após mais de três décadas de espera, moradores da região do Varjão e do Recreio Campestre começam, enfim, a receber correspondências em suas residências. Condomínio Leila, Quinta da Felicidade, Tibaia de São Fernando I e II e Recreio Campestre já relatam o início das entregas, marcando um avanço histórico, após intenso diálogo entre o Vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) e a Superintendência dos Correios, em Bauru. Ele foi oficiado pelos correios do início das atividades e também pelos moradores dessas localidades.

O serviço postal, antes inexistente, agora entra em fase de aprimoramento. Com o emplacamento das ruas e a numeração dos lotes totalmente concluídos, os Correios iniciaram a operação e seguirão ampliando a cobertura para que toda a comunidade seja definitivamente atendida. O objetivo é garantir regularidade, segurança e autonomia aos moradores, que por anos precisaram recorrer a alternativas informais para receber documentos, contas e encomendas.

Feliz com o avanço, o parlamentar comemorou o início das entregas:
“É uma alegria imensa ver esse serviço finalmente começar. É importante salientar, que estamos no início das atividades e isso, pode causar ainda, alguns transtornos e contratempos. Quero agradecer em nome do Guilherme Alves Barbosa, Superintendente Estadual dos Correios, que entendeu a real necessidade dessa demanda.

Os moradores esperaram por mais de trinta anos e agora estamos vendo as primeiras correspondências chegando às casas. Seguiremos acompanhando de perto para que os correios aprimorem e ampliem o atendimento até que toda a região seja contemplada de forma definitiva”, afirmou Bruno Zancheta.

Com o início do serviço postal e a previsão de ampliação gradual, as pessoas celebram à plena integração aos serviços essenciais um direito básico que agora começa a se consolidar.

O parlamentar ressaltou que é necessário que os moradores fiquem atentos, para que possam também apontar, possíveis falhas que podem auxiliar a melhorar ainda mais o processo de entrega.

 

